Salzburgcoach Jesse Marsch: “Wolf is een heel goeie coach”

Red Bull Salzburg kan zich woensdagavond op het veld van KRC Genk verzekeren van Europese overwintering. Een punt volstaat voor de Oostenrijkse kampioen om volgend voorjaar in de Europa League verder te bekeren. Bij winst hoort zelfs de tweede plaats nog tot de mogelijkheden.

Ruim twee maanden geleden won Salzburg op de eerste speeldag vlot met 6-2 van Genk. Toch is Jesse Marsch, de Amerikaanse coach van het Oostenrijkse team, op zijn hoede. “Op basis van die wedstrijd zou het logisch zijn dat je de tegenstander gaat onderschatten. Maar mijn jongens zijn slim genoeg om te beseffen dat in dit toernooi elke wedstrijd moeilijk is”, vertelde Marsch dinsdag in zijn vooruitblik naar de match. “De score in de eerste wedstrijd was duidelijk, maar Genk heeft toen ook zijn kansen gehad en was bij momenten heel sterk aan de bal. We gaan hen niet onderschatten.”

Met Hannes Wolf heeft Genk inmiddels ook een nieuwe trainer. Jesse Marsch is vol lof over zijn Duitse collega. “Hannes is een heel goeie, jonge coach. Hij is heel flexibel en hij zal zeker en vast een plan uitdokteren. Hij kent ons voetbal van zijn tijd bij Hamburg. Maar uiteindelijk hangt alles toch af van de prestaties die de jongens op het veld leveren.”

Erling Braut Haaland was de kwelgeest voor Racing Genk in de heenmatch. Foto: REUTERS

Haaland fit

Salzburg kan woensdagavond rekenen op zijn goaltjesdief Erling Braut Haaland. De 19-jarige Noor, met zeven goals topschutter in de Champions League, is na een lichte blessure fit voor de dienst. “Hij is er klaar voor”, bevestigde Marsch. “De voorbije dagen heeft hij kunnen trainen en hij kan morgen starten. We zijn heel blij dat hij gezond is en de blessure meeviel.”

Maximilian Wöber, de 21-jarige centrale verdediger van Salzburg, vergezelde zijn coach op het perspraatje. De Oostenrijker benadrukte het belang van de wedstrijd. “We weten allemaal wat op het spel staat. Met een overwinning plaatsen we ons voor de Europa League en is er misschien zelfs nog een kans om door te stoten in de Champions League. Tegen Napoli hebben we bepaalde dingen niet getoond en dat willen we rechtzetten. We zijn heel gemotiveerd. De uitslag van de vorige wedstrijd heeft geen enkel belang meer. Ondertussen hebben zij een nieuwe trainer met een andere wedstrijdfilosofie en hebben ze ook stappen gezet in hun ontwikkeling. We gaan Genk zeker niet onderschatten.”