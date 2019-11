Minderjarige inbrekers slaan uitbater brasserie in Aarschot schedelbreuk

Aarschot -

Twee minderjarigen hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in een brasserie in Aarschot. Toen ze daarbij betrapt werden door de uitbater, gingen ze de man te lijf en sloegen hem een schedelbreuk. De twee jongeren, 14 en 17 jaar oud, werden korte tijd later opgepakt door de politie. Dat meldt het Leuvense parket.

