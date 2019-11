Pelt -

Maandagnacht hebben dieven ingebroken in wagens in de Laarderweg en de Eilandsweg in Peer. In Pelt werden voertuigen geviseerd in de Meidoornstraat en de aansluitende Pinksterbloemstraat. De dieven sloegen telkens de ruiten stuk en gingen aan de haal met boordapparatuur zoals navigatie.