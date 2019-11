500 collega's van Stad Genk ondertekenen Kinderrechtenverdrag

Genk - Woensdag 20 november was het Internationale Kinderrechtendag. Dit jaar was die extra speciaal, omdat dan dag op dag 30 jaar geleden het Verdrag van de Rechten van het Kind werd ondertekend door de Verenigde Naties.

De stad wilde dit met een kleurrijke actie nog eens in de verf zetten. Ruim 8.000 LEGO-blokjes werden verdeeld over honderden bureaus van de medewerkers in het stadhuis, Rondpunt 26, Portavida, Campus O³, C-mine, SportinGenk Park en de Bodem.

Met al die LEGO-blokjes mochten de collega's letterlijk meebouwen aan het Kinderrechtenverdrag en deze ondertekenen. Maar liefst 500 collega's over de verschillende stadsdiensten heen deden mee aan deze actie. Zij droegen letterlijk hun steentje bij.

Verdrag van de Rechten van het Kind

Het Kinderrechtenverdrag bundelt alle rechten van kinderen in één verdrag: niet alleen burgerlijke en politieke rechten, maar ook economische, sociale en culturele rechten. Het gaat er ook van uit dat kinderen volwaardige deelnemers aan de samenleving zijn. Het is trouwens de eerste internationale tekst die kinderen expliciet als rechthebbenden erkent.

Stad Genk draagt sinds 2018 het label van kindvriendelijke stad en verbindt zich ertoe de rechten van het kind te realiseren en te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. Genk laat dus nog maar eens zien dat het enorm veel belang hecht aan de jongste inwoners!