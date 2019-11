Oud-leiding Symbolica op kamp in Luxemburg

Centrum

Genk - De oud-leiding van Symbolica trok onlangs op kamp in Luxemburg.

In 1969 was de naam nog 'Keurgroep Genk', vereniging die in dat jaar werd gesticht door geestelijke vader en bezieler E.H.Robert Bollen, op dat ogenblik de noest werkende directeur van de Genkse handelsschool. Na het 25 jarig bestaan in 1994 werd 'de keurgroep' in Symbolica-Genk hèrdoopt. Onder deze naam werden nadien vele succesverhalen neergeschreven met talloze evenementen in binnen- en buitenland. Meer dan 350 jongens waren ooit lid van de vlaggendansersgroep. De zevenjaarlijkse concertreis naar de Verenigde Staten van Amerika vormde telkens het hoogtepunt van jaren hard werken op repetities en optredens.

Zopas vierde de groep nog zijn 50 -arig bestaan met een wervelende showavond in de bomvolle grote zaal op C-Mine zaal.

En daar kwam het idee plotseling naar boven om met de oud-leiding van de groep, zo een slordige 40 mensen, op kamp, op bivak te gaan. Locatie voor dit gedurfde experiment was Libramont, dichtbij zowel St. Hubert als Bouillon gelegen. In het dorpje Bras la Haute werden de tenten opgeslagen, figuurlijk althans.

Burgemeester

Het bestuur van Symbolica had een draaiboek in elkaar gestoken met een mooi en veelzijdig programma.

"Bij onze voorbereiding kwamen we bijvoorbeeld uit op een accommodatie waar 'voetbalgolf' werd gespeeld", zegt mede-voorzitter Tibeau Estenbergh. "En net deze ongekende sporttak werd een van de hoofdmenu's tijdens deze driedaagse. Al mogen we ook het bezoek aan de brouwerij van St.Hubert en de knappe wandelingen niet vergeten," zegt Tibeau. De groep was ook hiervoor duidelijk gemotiveerd. Kijk maar naar de foto's," lacht de Symbolica-voorzitter.

Oh ja, en dat niemand moest rekening houden met rang of stand, werd bewezen door het bonte allegaartje aan beroeps- en hobbyfans.

Zelfs Wim Dries, ooit een van de sterdansers van Symbolica en de allereerste voorzitter van de groep, hield er deftig en duchtig de sfeer in tijdens de golf- en wandelactiviteiten. "Hele dikke pluim voor de organisators van deze knappe en ludieke driedaagse," aldus Wim Dries. "Dat ik dit nog mag meemaken.., met deze vriendengroep, en op deze geweldige locatie, dat heeft me zeker gelukkig gemaakt," stelde de Genkse burgemeester in zijn slotspeech.