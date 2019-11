Beloften van Club Brugge zijn door nederlaag tegen Galatasaray nog niet zeker van play-offs in UEFA Youth League

De beloften van Club Brugge hebben dinsdagnamiddag op de vijfde speeldag van de groepsfase van de UEFA Youth League een 2-1 nederlaag geleden bij hun leeftijdsgenoten van Galatasaray. Middenvelder Mathias De Wolf (53.) wiste na rust de Turkse openingstreffer van Yildirim (38.) uit, maar Fettahoglu besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd met de 2-1.

Club zette in het slot nog alles op alles, want bij de thuisploeg had Evren tien minuten voor tijd zijn tweede gele (en dus rode) kaart ontvangen. Maar het mocht niet meer baten. Het bleef 2-1 voor Galatasaray.

In de tussenstand in groep A blijft Club Brugge wel op kop, samen met Real Madrid, met negen punten. Galatasaray heeft er zes, PSG drie. Later op de middag treffen Real en PSG elkaar wel nog in de Spaanse hoofdstad.

Bij een gelijkspel of zege waren de Brugse jonkies al zeker geweest van de play-offs. De poules in de Youth League zijn identiek aan die van het toernooi bij de A-elftallen maar bij de U19 stoot wel alleen de groepswinnaar door naar de achtste finales. De runners-up spelen play-offs tegen de winnaars van het kampioenenspoor (waar geen Belgische ploegen aan deelnemen) voor een plaats bij de laatste zestien.

Ook de U19-ploeg van KRC Genk neemt deel aan de UEFA Youth League. Zij ontvangen woensdag in eigen huis Salzburg. Genk, Liverpool en Salzburg delen de leiding in groep E na vier speeldagen met zeven punten. Napels heeft maar één puntje.