Bekendste sushichef verliest in een klap zijn drie Michelinsterren

De Japanse driesterrenchef Jiro Ono staat niet langer in de Michelingids. Niet omdat zijn eten de kwalitatieve check niet haalt, maar omdat hij niet langer vrije reservaties ontvangt.

De Japanse sushimeester Jiro Ono is al een eind in de negentig, maar nog steeds niet weg te slaan uit de keuken van zijn restaurant Sukiyabashi Jiro in Tokio, dat hij in 1965 opende. Hij verwelkomde er door de jaren tal van bekende gasten, onder wie Hugh Jackman, Katy Perry en Barack Obama, en was in 2011 het onderwerp van de documentaire ‘Jiro dreams of sushi’, waardoor ook heel wat buitenlandse toeristen van zijn keuken kwamen proeven.

Hoewel Jiro wordt bijgestaan door een van zijn zonen, is hij vandaag door zijn vergevorderde leeftijd wel een pak kieskeuriger geworden als het gaat om zijn klanten. Niet iedereen kan een tafeltje reserveren, de plaatsen zijn beperkt en voorbehouden voor vaste bezoekers. Toeristen kunnen enkel hun kans wagen als de boeking gebeurt via hun hotel.

Al sinds 2007

Die beslissing kost de 94-jarige chef wel zijn drie Michelinsterren, die hij kreeg toen de restaurantgids in 2007 voor het eerst zijn Tokio-editie voorstelde. “Het is niet correct om te zeggen dat het restaurant zijn sterren heeft verloren”, benadrukt een woordvoerder van Michelin bij de voorstelling van de nieuwe editie van de gids. “Maar we nemen in onze gids enkel restaurants op waar iedereen kan gaan eten.”

Overigens zijn er ook zonder Jiro nog genoeg opties in de Japanse hoofdstad: de nieuwe editie van de gids telt niet minder dan 226 sterrenrestaurants, meer dan elke andere stad die zijn eigen gids heeft. Elf van die restaurants kunnen uitpakken met het maximum aantal sterren, drie al voor het dertiende jaar op rij.