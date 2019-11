Wout van Aert hoeft geen boete te betalen aan ex-werkgever Nick Nuyens. Van Aert verbrak in september vorig jaar zijn contract om een zogenaamde “dringende reden” en de Arbeidsrechtbank van Mechelen is hem daar in gevolgd.

Zo hoeft van Aert de een gevorderde schadeclaim van 1,1 miljoen euro niet te betalen. Toch is deze uitspraak wellicht lang geen eindpunt. Nuyens kan in beroep gaan bij het Arbeidshof in Antwerpen en later ...