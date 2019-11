Sevesobedrijven informeren buurtbewoners in Tervant

Paal

Beringen - Dit jaar was Chevron Phillips Chemicals het gastbedrijf voor het jaarlijkse Buurtoverleg rond het thema 'Sustainability'.

Het BuurtOverlegComité Tervant is in 1993 ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van verschillende chemische bedrijven in de buurt van Tervant om samen met de buurtbewoners te werken aan de leefbaarheid rond deze bedrijven. Jaarlijks wordt er in het eerste gedeelte een toelichting gegeven door de verschillende bedrijfsleiders. Goed om te onthouden was dat zowel Patrick Wijnen (Chevron Phillips Chemicals), Kathleen Stevens en Stefan Caluwe (Borealis) en Arno Kramers (Trinseo) positieve resultaten van het voorbije jaar konden voorleggen. Het was een jaar zonder ernstige ongevallen.