Waarom we Kim Kardashian niet meer in een string zullen zien poseren

Jarenlang deelde Kim Kardashian via Instagram en andere sociale media haar lichaam met al haar volgers. Letterlijk, want vaker wel dan niet dook ze op in een string, piepkleine bikini of ging ze zelfs helemaal naakt. Maar de realityster heeft uitgelegd waarom ze het nu anders aanpakt.

Als je een van de 152 miljoen volgers van Kim Kardashian bent, dan is het je misschien al opgevallen dat ze zich de laatste tijd een stuk zediger kleedt dan we van haar gewoon waren. Terwijl ze vroeger maar wat graag uit de kleren ging, probeert ze zichzelf nu naar eigen zeggen een bescheidener imago aan te meten.

Op 39-jarige leeftijd wil ze een nieuwe fase van haar leven aansnijden. Zo studeert ze rechten, is ze moeder van vier kinderen en wil ze mee het Amerikaanse gerechtssysteem helpen veranderen. “Ik denk dat ik het nu niet meer belangrijk vind om tonnen foto’s van mezelf in een string te nemen”, zegt ze in een interview met New York Magazine. “Ik ben anders beginnen te denken. Nu wil ik meer genieten van het moment zelf en als daar dan een foto bij komt kijken dan is dat prima, maar meer niet.”

Dat ze zich anders is beginnen te kleden, heeft ook veel te maken met haar bezoek aan het Witte Huis en de ontmoeting die ze daar had met politici om met hen de aanpak van het gevangeniswezen te bespreken. Maar ook haar kinderen speelden een rol. “Ik realiseerde dat ik niet door mijn Instagramfeed meer kon scrollen als mijn kinderen in de buurt waren omdat er constant naaktfoto’s opdoken.” Heel wat van die foto’s heeft ze ondertussen ook verwijderd.