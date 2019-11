Sociale sector uit onvrede over besparingen aan kabinet Vlaams minister Beke

De vakbonden BBTK Social-Profit en ACV Pulse hebben dinsdagochtend samen met middenveldorganisaties actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V ). Ze kwamen er hun onvrede uiten over de aangekondigde besparingen in de sociale sector.

Naast de culturele sector wordt ook de sociale sector getroffen door de besparing van 6 procent van de Vlaamse regering. De vakbonden zijn misnoegd over de strenge besparing en vooral het feit dat deze zonder voorafgaand overleg werd doorgevoerd.

De vakbonden halen het voorbeeld van Steunpunt Mens & Samenleving (SAM vzw) aan. Deze organisatie biedt ondersteuning aan onder meer straathoekwerkers, schuldbemiddelaars en ondersteuners van mensen met een beperking. Vanaf 2020 zal de vzw het met één miljoen euro minder moeten doen, ofwel 27 procent van hun jaarlijks budget. Om dat in de verf te zetten droegen 27 van de ruim honderd betogers een volledig witte overall en droegen ze een gele handschoen als symbool van de Vlaamse regering die hen beperkt in hun werking. Ze scandeerden ook slogans als “Beke minder? Beke meer! “ en “Sociaal werk, niet te koop! “

“Een dergelijke drastische besparing zet de verdere werking en diensten van SAM vzw zwaar onder druk. Het inhakken op alle organisaties die kwetsbare en zwakke personen in de samenleving ondersteunen, gaan we niet zomaar toelaten. Deze middenveldorganisaties zijn in deze tijden belangrijker dan ooit”, vindt Johan Van Eeghem, federaal secretaris Social-Profit bij BBTK.