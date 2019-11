In de Europese Unie betalen enkel de Duitse en Deense gezinnen meer voor hun elektriciteit dan de Belgen. Dat wordt nog maar eens bevestigd door cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat over de eerstte jaarhelft van 2019.

Gemiddeld bedraagt de elektriciteitsprijs in de EU voor gezinnen 21 euro per 100 kWh. Tussen de landen zijn grote verschillen. In Duitsland betalen huishoudens het meest: 30,9 euro per 100 kWh, gevolgd ...