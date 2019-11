Apothekers geven onvoldoende uitleg bij zelftests, dat zegt Test Aankoop

Zelftests voor hiv en darmkanker zijn vrij te koop in de apotheek, maar worden te weinig voorzien van de nodige nuance en informatie. Dat besluit Test Aankoop na een undercoverbezoek aan 101 Belgische apotheken. In zeven op de tien situaties werden er zelftests meegegeven zonder dat de apotheker vragen stelde of correcte informatie gaf.

Test-Aankoop herinnert eraan dat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) tien jaar geleden een code voor goede praktijk voor apothekers heeft uitgewerkt waarin het FAGG schreef “hoe essentieel adequate informatie is bij het verkopen van medicijnen of zelftests zonder voorschrift”.

Dit werd in 2018 door de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) nogmaals benadrukt in het kader van zelftests. Zo was het onder meer de bedoeling van de gids voor goede praktijk om de patiënt naar een privéruimte door te verwijzen om gevoelige onderwerpen met de apotheker in vertrouwen te bespreken. Maar wat blijkt? Geen enkele apotheker nam de onderzoekers van Test Aankoop apart, ook niet wanneer er nog andere klanten in de apotheek waren.

“Apothekers horen in de eerste plaats zorgverleners te zijn in plaats van verkopers”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.