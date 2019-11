Suikerbonen voor Zoo Antwerpen, Mambele is zwanger

In de Zoo Antwerpen is gorillavrouwtje Mambele zwanger. Dat heeft de Zoo dinsdag bekendgemaakt, op de eerste verjaardag van gorillababy Thandie. De bevalling wordt verwacht in de zomer van 2020. De vader is net als bij Thandie zilverrug Matadi.

Matadi, de vrouwtjes Mayani en Mambele en dus ook baby Thandie zijn allemaal westelijke laaglandgorilla’s. Die soort is erg bedreigd, met nog slechts 90.000 individuen in de natuur. Ze komen alleen voor in het Kongogebied in Centraal Afrika. De Zoo Antwerpen neemt niet alleen deel aan een internationaal kweekprogramma, ze is samen met Planckendael ook actief in Kameroen met een eigen veldstation. Daar onderzoeken wetenschappers van de Zoo de invloed van houtkap, illegale jacht en landbouw op de biodiversiteit, en in het bijzonder de overlevingskansen van chimpansees en gorilla’s. De Zoo helpt de lokale bewoners naar eigen zeggen ook om te investeren in alternatieve inkomsten (aanplanten van cacaoplantages) en alternatieve voedselbronnen (visvijvers), zodat ze minder afhankelijk zijn van de jacht.

De baby van Mambele zou na Thandie de tweede boreling worden voor de Antwerpse gorilla’s. Thandie doet het alvast erg goed, stelt de Zoo, en krijgt dinsdag een verjaardagstaart van haar peter Jelle Cleymans en de verzorgers.