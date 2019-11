42-jarige Japanner genoemd als mogelijke opvolger van Marc Brys bij STVV

Na het ontslag van Marc Brys als trainer van STVV wordt er snel geschakeld. De geplande voormiddagtraining werd afgeblazen, de spelers worden om 15 uur op de club verwacht voor de eerste training onder interim-trainer Nicky Hayen. Die gaf dinsdagvoormiddag nog training aan de beloften van STVV. Het is voorlopig nog onduidelijk of hij beide functies in de komende dagen ook nog zal combineren en of Hayen zaterdag tegen Genk in de dug-out zal plaatsnemen.