Tv-chef Dagný Rós opent pop-uprestaurant

De IJslandse Dagný Rós Ásmundsdóttir opent voor de tweede keer een pop-uprestaurant in Antwerpen. Na Smörrebröd in 2018 pakt ze nu uit met Roots. Ze zal er noordelijke gerechten serveren, maar zal wel zelf niet achter het fornuis staan.

Dagný Rós Ásmundsdóttir, bekend als tv-kok bij de culinaire zender Njam en van haar passage in ‘De slimste mens ter wereld’, opent van 3 tot 15 december de pop-up Roots op de Leopold De Waelplaats op het Antwerpse Zuid. Opmerkelijk is dat ze er de zaal zal doen, het koken laat ze over aan haar getalenteerde landgenoot Gíslí Matt.

Niet dat ze daarmee alles uit handen geeft, want de gerechten zullen ook haar signatuur dragen. Beide chefs zijn namelijk dol op de authentieke en pure keuken uit het noorden. Het restaurant werd trouwens genoemd naar haar laatste boek waarin ze vertelt over haar culinaire roadtrips in IJsland. Hoewel ze ondertussen al jarenlang in ons land woont, keert ze er nog regelmatig naar terug.