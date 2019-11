Toneelgezelschap Pandora staat weer op de planken

Hulst

Tessenderlo - Toneelgezelschap Pandora speelt het toneelstuk 'Het is van te moeten!", geschreven en geregisseerd door Karel Eens.

Anna, Yvonne en Sarah zijn drie zussen. Zij wonen nog in het ouderlijk huis. Yvonne die zeer bazig is, getrouwd met François woont in haar gerestaureerde deel van het huis en Anne, een sukkeltje, dom en heel verlegen, woont in het onaangeroerde oude deel van het huis. Sarah bon vivant, verleidster, nymfomane is meermaals getrouwd en gescheiden en heeft ondertussen terug een kamer in het ouderlijk huis. Na het overlijden van hun zeer oude, rijke en excentrieke nonkel Caesar, blijken de zusters recht te hebben op een erfenis, voor elk een huis en heel veel centen. Voorwaarde is, dat ze getrouwd moeten zijn en één nakomeling moeten hebben. Voor Yvonne en Sarah geen probleem, maar voor Anna die een beetje achterlijk is, verlegen en die zelfs nog nooit een lief gehad heeft wordt het wel heel moeilijk.

Opvoeringen in buurthuis De Griffel (Hulsterweg 184, 3980 Tessenderlo) opp vrijdag 29 november en op zaterdag 30 november om 20u, op vrijdag 6 december en op zaterdag 7 december om 20u. Tickets kosten 9 euro en kunnen gereserveerd worden bij Chris Scalabrin, 0479/83.45.25

De cast is de volgende:

An Dewael als Anna

Lieve Eykmans als Yvonne

Nicole Corvers als Rachelle

Manfred Diepvens als Swa

Karolien Eens als Sarah

Els De Wit als Julia

Patrick Beerten als Popol

Katleen Brusseleers als Nina

Karel Eens als Achilles

Danny Peremans als Dick

Regie: Karel Eens

Auteur: Karel Eens