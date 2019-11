Amnesty International Hasselt met verkoopstand in supermarkt

Hasselt-Centrum

Hasselt - Naar jaarlijkse gewoonte hield de lokale Amnestygroep van Hasselt een verkoop van allerlei producten in de Delhaize in de Luikersteenweg. Dit gebeurde op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Vermits Amnesty International financiële onafhankelijkheid hoog in het vaandel draagt, aanvaardt de organisatie geen subsidies van regeringen. Andere inkomsten zijn dus broodnodig.

Tussen 10 en 19 uur stonden de vrijwilligers van Amnesty International Hasselt aan de ingang van de Delhaize in de Luikersteenweg om kaarsen, wenskaarten, gedichtenbundels,... te verkopen. Het aanbod was vrij gevarieerd; de meeste bezoekers vonden dus wel iets naar hun zin. Sommigen deden een financiële bijdrage zonder te kopen.

Soms was er een rustig moment, maar de verkoop verliep globaal gezien erg vlot. Op vrijdag werd voor 654 euro verkocht, op zaterdag voor 520 euro. Een totaalsom van 1.174 wat een zeer mooi resultaat is. De vrijwilligers waren dan ook erg tevreden over de twee verkoopdagen.

De leden van Amnesty International Hasselt wensen de directie, het personeel en de bezoekers van de Delhaize hartelijk te bedanken voor hun hulp, inzet en medewerking.