Thierry Pister is de nieuwe coach van Olympic Charleroi

Olympic Charleroi, momenteel de nummer negen in de eerste amateurdivisie, heeft Thierry Pister aangesteld als nieuwe T1.

De 53-jarige Gentenaar volgt Alex Czerniatynski op, die vorige week dinsdag ontslagen werd. Pister krijgt Antonio Rosa en Istvan Dudas als assistenten naast zich. Het is zijn tweede passage als coach bij de tweede club uit Charleroi. Eerder trainde hij de Doggen ook al twee maanden in het najaar van 2012.

Pister was tot afgelopen weekend assistent bij het nationale team van Guinee. Voordien coachte hij een hele rist clubs in België, voornamelijk in tweede en derde klasse. Hij stond aan het roer bij onder meer Bergen, Beveren, het Finse AC Allianssi, Oostende, La Louvière, Racing Mechelen en Dender.