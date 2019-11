Leerlingen Mosa-RT plaatsen weerstation in Heerenlaak

Maaseik - Scholengemeenschap Mosa-RT is door UGent geselecteerd om op Herenlaak een weerstation te installeren. Dit station zal onderzoeken wat de kenmerken zijn van het microklimaat aan de oevers van de Maas. De installatie vond vrijdagmiddag 22 november plaats, onder toeziend oog van burgemeester Johan Tollenaere van de Stad Maaseik.

Het VLINDER (VLaanderen IN DE weeR)-project is een citizen scienceproject waarbij scholen, burgers en wetenschappers een meetnetwerk oprichten om de relatie tussen landgebruik en atmosfeer te bestuderen. Concreet komt het erop neer dat het VLINDER-project 50 identieke, automatische weerstations toewijst aan uiteenlopende omgevingen in Vlaanderen. UGent richtte hiervoor een oproep aan alle Vlaamse secundaire scholen. Niet minder dan 160 scholen, goed voor 115.000 scholieren, stelden zich kandidaat. Hieruit werd een selectie gemaakt van 56 locaties met een wetenschappelijke meerwaarde, verspreid over heel Vlaanderen. Scholengemeenschap Mosa-RT was één van de geselecteerden. Dankzij dit project maken onze leerlingen van dichtbij kennis met hedendaags wetenschappelijk onderzoek.

In december zal het volledige VLINDER-netwerk operationeel zijn. De meteorologische data wordt near-realtime zichtbaar gemaakt voor iedereen op de website www.meteo.be