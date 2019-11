Boekt

Heusden-Zolder - Pasqualina Taapken van Teastation in Hasselt nam de vrouwen van de vrouwencirkel mee in de wondere wereld van de echte thee.

Hoeveel soorten thee zijn er? Wat is een thee en wat is een infuus? Hoe giet je thee op?

Al deze dingen werden duidelijk in de theeworkshop die Pasqualina kwam geven in de vrouwencirkel. Na afloop kregen alle dames een goodiebag mee.