Voormalig tennisspeelster Elke Clijsters neemt opnieuw haar tennisracket vast. Niet om haar tenniscarrière nieuw leven in te blazen, wel om te poseren voor een kalender voor het goede doel. De foto’s zijn gemaakt door de bekende fotograaf Henk van Cauwenbergh.

De Breese deelde een sneak peek van de fotoshoot op haar Instagramaccount. Het resultaat van de fotoshoot zal te zien zijn in een kalender voor het goede doel. De opbrengst gaat naar To Walk Again. De ...