Heusden

Heusden-Zolder - Afgelopen week was het seniorenweek in woonzorgcentrum Hof ter bloemen. Het thema was: 'Oude ambachten op pensioen, kundig en wijs'. Verdwenen beroepen in beeld, kienen op grootmoederwijze, ambachtenspel, kleuterbezoek, bakken en een oude nijverheidsmarkt... Het kon iedereen bekoren.

Ouderen bakten samen wafels en koeken op grootmoeder wijze. Als afsluiting was er een vrij podium waar iedereen zijn talenten kon tonen.