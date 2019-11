H&M werkt voor het eerst samen met een Latijns-Amerikaanse ontwerper

Nadat H&M eerder dit jaar al een designercollectie heeft gelanceerd met Giambattista Valli is nu Johanna Ortiz aan de beurt. Zij wordt de eerste Latijns-Amerikaanse ontwerper waar het Zweedse label mee samenwerkt.

Al sinds 2004 tikt H&M regelmatig op de schouders van een bekende ontwerper om samen een collectie uit te brengen. Het verhaal begon met Karl Lagerfeld en is nu aanbeland bij Johanna Ortiz. De Colombiaanse ontwerpster heeft een capsulecollectie gemaakt die uit vier kleurrijke jurken bestaat. Die zijn vanaf 3 december wereldwijd verkrijgbaar, maar zijn maar een voorsmaakje van de volledige collectie die in 2020 uitkomt.

Ortiz timmert al zestien jaar aan de weg naar succes en doet het de laatste jaren steeds beter. Zo werd ze onlangs opgenomen in de lijst van 500 mensen die de modewereld helpen bepalen van Business of Fashion en haar creaties zijn te verkrijgen via de gerenommeerde webshops Net-a-Porter en Farfetch. Hoewel haar label nu in een stroomversnelling is terechtgekomen, blijft ze zichzelf inzetten voor haar lokale gemeenschap in haar thuisstad Cali. Zo loopt er in haar bedrijf onder meer een gratis trainingsprogramma voor wie wil leren naaien of borduren.

Bloemenprints

Voor de collectie grasduinde ze in haar archief en de keuze viel uiteindelijk op een tuniek, een mini-jurk, een wikkeljurk en een lang exemplaar met laagjes en allemaal hebben ze een typische bloemenprint waar de ontwerpster bekend voor is. “Ik heb nooit lang in een modestad gewoond, maar H&M heeft me toch weten te vinden. Ik heb het gevoel dat de dingen de goede richting uitgaan”, zegt Ortiz over de samenwerking.