Lummen / Genk -

Een ongeval op de Ringlaan in Lummen zorgt voor heel wat verkeershinder. Er staan files op de afritten Lummen-centrum van de E314 en op de snelweg vanaf het knooppunt met de E313. Ook op de Westerring van Genk naar Diepenbeek is het een halfuur aanschuiven door een ongeval net voorbij de brug over het Albertkanaal.