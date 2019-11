Zware aardbeving in Albanië: vier doden en 150 zwaargewonden

Aan de westkust van Albanië heeft zich dinsdagmorgen om 03.54 uur een zware aardbeving met een kracht van 6,4 voorgedaan. Volgens de autoriteiten en lokale media is er een gebouw ingestort en kwamen 4 mensen om het leven. 150 mensen raakten zwaargewond. De kuststad Durres zou het meeste schade hebben geleden.

Het epicentrum van de schok lag op zowat 25 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Tirana en op een diepte van ongeveer 10 kilometer, melden het Duitse geologische instituut in Potsdam (GFZ) en het Amerikaanse geologische instituut USGS.

Het gaat volgens het USGS om de zwaarste aardbeving van de afgelopen twee decennia in de Balkanstaat. Het Italiaanse persagentschap Ansa meldt dat de schok werd gevoeld tot in zuidelijke Italiaanse regio’s Puglia en Basilicata.

Ruim 100 gewonden in september

Het is pas de tweede keer in 20 jaar tijd dat Albanië te maken krijgt met een aardbeving met een kracht van meer dan 6. In 2003 trof een beving met een magnitude van 6,3 de zuidelijke grensregio met Griekenland.

In september raakten bij een reeks zwakkere aardbevingen nog meer dan honderd mensen gewond in Albanië. Honderden gebouwen liepen toen schade op. Die schokken hadden een magnitude tussen de 4,4 en 5,8.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Foto: AP

Foto: AFP

Foto: AP