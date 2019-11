Magnette wil enkel nog elektrische bedrijfsauto’s

In de onderhandelaarsnota van federaal informateur Paul Magnette (PS) zit een drastische hervorming van de bedrijfs- en salariswagens. In het luik duurzame ontwikkeling, een van de acht hoofdstukken uit zijn nota, staat dat bedrijven op termijn enkel nog nulemissiewagens op een fiscaal interessante manier voor hun personeel kunnen leasen, schrijft De Tijd dinsdag. Het gaat om auto’s die geen CO 2 uitstoten, omdat ze volledig elektrisch zijn of op waterstof rijden.