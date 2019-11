Dan Karaty houdt whiplash over aan auto-ongeval tijdens rit naar ‘Belgium’s got talent’

De kettingbotsing waarbij Dan Karaty (43) het voorbije weekend betrokken geraakte, blijft zonder zware gevolgen. Het jurylid van Belgium’s got talent houdt enkel een whiplash over aan de crash. “Niets om je zorgen over te maken”, laat de Amerikaan weten. “Bedankt voor alle lieve berichten, en bijzondere dank aan de hulpdiensten. Mijn gedachten en gebeden gaan naar de mensen die na het ongeval in het ziekenhuis zijn beland.”