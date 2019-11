’Malfidus’ speelt in de Nederlandse oorlogsfilm ‘Slag om de Schelde’

Acteur Tom Felton speelt binnenkort mee in de nieuwe Nederlandse oorlogsfilm Slag om de Schelde. Dat meldt de Nederlandse pers. De film wordt mee geproduceerd met Netflix en zal daar in november 2020 te zien zijn. Welke rol Felton zal spelen, is nog niet duidelijk. De 32-jarige Britse acteur maakte zich onsterfelijk met zijn rol als Draco Malfidus in de Harry Potter-films.