Het weerbeeld op dinsdag zal een stuk minder vrolijk ogen in vergelijking met dat van maandag.

De zon krijgen we immers niet of nauwelijks te zien boven Limburg. We houden het wel veruit overwegend droog, al valt eens wat licht gemiezer niet helemaal uit te sluiten.

De temperatuur doet het wél opnieuw ...