Een Indiase vrouw durft amper nog buiten komen omdat ze door dorpsgenoten scheef wordt bekeken omdat ze aan polydactylie lijdt.

Dat is een relatief vaak voorkomende afwijking waardoor iemand wordt geboren met meer tenen of vingers dan normaal. Kumar Nayak (63) heeft twintig tenen en twaalf vingers, en wordt daardoor beschuldigd van hekserij. De Indiase zestiger is echter te arm om medische hulp te zoeken en leeft daardoor noodgedwongen in isolement.