STVV ontslaat coach Marc Brys, Nicky Hayen neemt voorlopig over

STVV heeft zijn coach Marc Brys en diens technische staf ontslagen. De nederlaag zondagavond tegen Charleroi (1-3) werd de Antwerpenaar fataal. Beloften-coach Nicky Hayen neemt ad interim de leiding over.

De Truiense fans eisten zondagavond na de nederlaag tegen Charleroi al de kop van hun coach. Brys had het vooral verkorven nadat zijn naam werd genoemd bij KRC Genk als opvolger van Felice Mazzu. Die vrijage met de grote rivaal werd Brys kwalijk genomen.

De resultaten spraken ook niet meteen in het voordeel van de coach. Na vijftien speeldagen kamperen de Kanaries op een elfde plaats. Dat Brys een moeilijke relatie had met de Japanse eigenaren was ook al geen steun in de rug voor de ex-coach van onder anderen GBA en KV Mechelen.

Brys is de vijfde coach in de Jupiler Pro League die het seizoen niet overleefd. Adnan Custovic (Waasland Beveren), Simon Davies (RSC Anderlecht), Fabien Mercadal (Cercle Brugge) en Felice Mazzu (KRC Genk) gingen Brys dit seizoen al voor.