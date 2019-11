Poetsvrouw en haar man betrappen jonge inbrekers op heterdaad

Tessenderlo -

Op 14 november werden twee leden van de dievenbende, jongens van zestien en zeventien jaar, betrapt bij een inbraak in Brasserie Het Loo in Tessenderlo. De poetsvrouw Gulperi Demir (60) en haar man Ibrahim Karakan (58) konden een van de daders overmeesteren en in bedwang houden tot de politie arriveerde.