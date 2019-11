Joachim Gérard verliest dubbelfinale Masters

Joachim Gérard is er niet in geslaagd het dubbeltoernooi te winnen op de Masters rolstoeltennis in het Amerikaanse Orlando.

Aan de zijde van de Zweed Stefan Olsson, met wie Gérard dit seizoen de Australian Open en Wimbledon won, verloor hij in een heruitgave van de finale van 2018 tegen de Franse titelverdedigers Stéphane Houdet en Nicolas Peifer. Het werd 6-1 en 6-2.

Morgen werkt de 31-jarige Gérard in Florida ook de finale in het enkelspel af. Daarin speelt de nummer vier op de ranglijst tegen de Brit Alfie Hewett (ITF 6). Voor Gérard wordt het de vierde finale in vijf jaar tijd. In 2015, 2016 en 2018 schreef de Brusselaar de Masters in het enkelspel op zijn naam. In het dubbel won hij de Masters in 2014 met Houdet als partner.

In de wedstrijd voor het brons beet Jef Vandorpe met zijn Nederlandse collega Ruben Spaargaren in het zand tegen het Nederlandse duo Egberink/Scheffers. Het werd 1-6 en 3-6.