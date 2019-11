Zesdaagse van Rotterdam verhuist naar november

Keisse-Terpstra in 2015 in Rotterdam

De Zesdaagse van Rotterdam gaat verhuizen van januari naar november. Komend jaar vindt de wielerwedstrijd op de baan, die wordt georganiseerd in Ahoy, voor het laatst in januari plaats. De organisatie wil graag dat de Zesdaagse van dinsdag tot en met zondag wordt verreden.

“Een finale op zondag is een langgekoesterde wens van Ahoy”, zei wedstrijdleider Michael Zijlaard. “Het past bij onze ambitie om meer wielerfans naar Rotterdam Ahoy te halen en de baansport een groter podium te geven. Met de nieuwe baanfocus van de UCI op het najaar zagen wij een kans om - in het rijtje met Londen en Gent - de Zesdaagse voortaan eind november te organiseren.”

Door de verhuizing vindt de Zesdaagse in 2020 twee keer plaats. De volgende editie is van 2 tot en met 7 januari en van 24 tot en met 29 november is Ahoy opnieuw het decor.

Begin januari vormt Iljo Keisse een duo met Nederlander Niki Terpstra. Beide renners wonnen het evenement samen al drie keer, in 2013, 2014 en 2015.

Naast Keisse nemen in Rotterdam ook de Belgische duo’s Kenny De Ketele/Robbe Ghys en Jules Hesters/Bryan Boussaer deel. Moreno De Pauw zal starten aan de zijde van de Nederlander Pim Ligthart, Stijn Steels vormt een koppel met de Nederlander Jan-Willem van Schip. Jasper De Buyst/Tosh Van der Sande werden aangekondigd maar staan op de website niet op de deelnemerslijst.