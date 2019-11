Taylor Swift (29) is de grote winnaar geworden van de American Music Awards die zondagnacht in Los Angeles zijn uitgereikt. Ze werd er uitgeroepen tot ‘Artiest van het decennium’ en rijfde ook nog eens de award voor ‘Favoriete pop- en rockalbum’ binnen. Daardoor komt haar totale aantal American Music Awards op 25, en dat is er eentje meer dan het record van de in 2009 overleden Michael Jackson.