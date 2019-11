Hasselt / Zonhoven / Herk-de-Stad / Halen / Lummen / Diepenbeek - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in de politiezone Limburg Regio Hoofdstad 6 bestuurders betrapt op rijden onder invloed van alcohol en nog eens 6 op rijden onder invloed van drugs. In totaal werden er 48 voertuigen en 67 personen gecontroleerd. Er werden nog 4 processen-verbaal opgesteld voor drugsbezit. Zeven voorwerpen werden in beslag genomen.