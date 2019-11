Drie priesters veroordeeld wegens seksueel misbruik van dove kinderen

In Argentinië moeten drie mannen lange gevangenisstraffen uitzitten voor seksueel misbruik van scholieren op een school voor doven. Een rechtbank in Mendoza, in het westen van het Zuid-Amerikaanse land, veroordeelde maandag twee priesters - een 59-jarige Argentijn en een 83-jarige Italiaan - tot 45 en 42 jaar cel, terwijl een tuinman van het Instituto Antonio Próvolo 18 jaar de gevangenis in moet.