Twintiger uit Dilsen-Stokkem test positief op drugs

Regio Een 21-jarige man uit Dilsen-Stokkem is maandagochtend rond 1.30 uur in de Antwerpsestraat in Diest betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken voor vijf... Lees verder