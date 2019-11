Twaalf winkels van Orchestra-Prémaman moeten deuren sluiten

Twaalf winkels van de Franse baby- en kinderwinkelketen Orchestra-Prémaman, waarvan vier in Vlaanderen, moeten in januari de deuren sluiten. In totaal moeten 55 werknemers binnen het bedrijf op zoek naar een andere job. “Naakte ontslagen willen we vermijden”, zegt Fabienne Meulemans van bediendenvakbond BBTK. “In december zitten we daarover samen aan de onderhandelingstafel.”