87-jarige vrouw wordt in bed verrast door inbreker

Bilzen -

Een 87-jarige vrouw uit Munsterbilzen is maandagochtend uit haar slaap gehaald door een man die langs haar bed stond. De indringer was samen met een kompaan het huis binnengedrongen nadat ze een raam aan de achterkant van het huis hadden verbrijzeld en dan het slot van de deur te openen. Alle kamers in de woning werden doorzocht. De inboedel werd overhoop gehaald. Bij het binnenkomen van de slaapkamer bleek de bewoonster aanwezig te zijn. De indringers sloegen op de vlucht. Of er iets werd gestolen, moet uit een inventaris blijken. De politie is een onderzoek gestart. De bewoonster is zwaar onder de indruk van de feiten.