Twintiger lost schot met alarmpistool bij vechtpartij in Leuven

Leuven -

In de Brusselsestraat in Leuven is het vrijdagavond tot een vechtpartij tussen twee groepjes jongeren gekomen. Eén van de vechtersbazen haalde een alarmpistool boven en vuurde in de richting van twee personen van het andere groepje en in de lucht. Dat meldt het Leuvense parket maandag.