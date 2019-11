Basisschool Herx wordt voor één week Kadetten Academie Herx

Herk-de-Stad - In basisschool Herx werd er tijdens de week van 11 november tot en met 15 november gewerkt rond de eerste en tweede wereldoorlog. Om hun themaweek af te sluiten organiseerden zij een echte inleefdag voor de kadetten van Campus Herx.

Tijdens de themaweek ''Oorlog" leerden de kinderen meer over de gebeurtenissen van WOI en WOII.

Door de leerkrachten werden ze uitgedaagd om kritisch te leren denken, verbanden te leren leggen over gebeurtenissen en te werken aan de ontwikkeling van hun historische vaardigheden.

Tijdens de afsluiting van het project konden de kinderen via echte soldaten activiteiten hun legerdiploma verdienen.

Kinderen namen deel aan sluipparcours, deden mee met een echte dril, maakten een herdenkingsmuur over WOII, proefden van de heerlijke soldatenkost en kregen uitleg over 'het leven als soldaat aan het front'. Er waren zelfs voertuigen uit WOII aanwezig, dit vonden de kinderen super cool!!