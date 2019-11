Russische ‘Popeye’ onder het mes om bizarre biceps te laten verwijderen

De Russische Kirill ‘Popeye’ Tereshin (23) is al enkele jaren een internetsensatie door zijn bizarre, reusachtige biceps. De ex-soldaat spoot zichzelf regelmatig in met een mix van olie en chemicaliën om “armen zo hard als beton” te krijgen, maar riskeerde daarmee zijn armen kwijt te raken en hij kon zelfs sterven. Onder impuls van een Russische voorvechter van rechten voor slachtoffers van mislukte plastische chirurgie, laat hij zich nu behandelen. “Hij heeft heel veel geluk gehad”, klinkt het bij de artsen.

Kirill Tereshin wilde niets liever dan bekend te worden om zijn formidabele spierkracht maar wilde daar duidelijk niet veel tijd voor in de fitness doorbrengen. De jongeman spuit zich dan ook al jaren in met olie en andere chemicaliën - zoals vaseline - om een reusachtige biceps te krijgen.

Zijn doel was bereikt met armen met een omtrek van zestig centimeter, maar wat hij deed, was allesbehalve gezond. Bij elke inspuiting schoot zijn lichaamstemperatuur de hoogte in, verging hij van de pijn en was hij dagen aan een stuk verzwakt.

De biceps maakte hem ook niet erg sterk. Tereshin onderging een zware nederlaag toen hij zijn sporen wilde verdienen als kooivechter. Ook tijdens het kampioenschap ‘Male Slapping’ in Rusland moest hij na één kaakslag opgeven omdat hij door zijn benen zakte.

Volgens Alana Mamaeva (32) - die slachtoffers van mislukte ingrepen wil helpen - is de opgezwollen

De Russische voetbalvrouw Alana Mamaeva (32) zet zich in voor slachtoffers van mislukte operaties Foto: Instagram

biceps ook belachelijk omdat de rest van zijn lichaam slank is. De Russische voetbalvrouw overtuigde hem dan ook om zich te laten behandelen. Artsen waarschuwden hem immers al jaren dat hij zijn armen zou moeten laten amputeren of dat hij zou sterven.

1,5 kilo “brij, littekenweefsel en dode spieren”

“De olie wordt hard als beton in het lichaam”, aldus de behandelde chirurg Dmitry Melnikov. “Maar daardoor worden bloedvaten en zenuwen afgesloten.” Het resultaat: kilo’s dode spieren en littekenweefsel in de armen van Tereshin. Melnikov haalde intussen al anderhalve kilo “brij, littekenweefsel en dode spieren”, uit de armen van de jonge Rus.

“We hebben slechts 25 procent hersteld”, klinkt het in een video die door Mamaeva wordt verspreidt. “Hij zal minstens nog drie operaties moeten ondergaan.” De dokters hopen dat ze alles zullen kunnen opereren, zodat Terehin zijn armen weer volledig zal kunnen gebruiken.

“Hij heeft erg veel geluk gehad”, klinkt het nog. “De ingespoten substanties bleven in zijn armen zitten en hebben zich niet verspreid naar de rest van zijn lichaam.” Volgens artsen is het een verontrustende trend die in opmars is in Rusland, en spuiten vrouwen en mannen zich in met olie en vaseline om “op een goedkope manier schoonheidsfoutjes te herstellen”.