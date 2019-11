Pibo organiseert een luxueus sinterklaasontbijt met bubbels voor het goede doel

Tongeren - Zondag 24 november georganiseerden de leerlingen en leerkrachten van de school PIBO Tongeren voor de vierde maal op rij een luxe sinterklaasontbijt, ten voordele van een goed doel. 890 deelnemers werden onthaald met een glas cava en voor de kinderen, een glaasje kinderchampagne. Op elke tafel lag de krant, ‘Het Belang van Limburg’ klaar om zo de mensen een echt zondaggevoel te geven. Er werd hen een mooi en lekker ontbijt voorgeschoteld met warme en koude gerechten van ribbetjes tot gerookte zalm.

Voor de kinderen was er een speelruimte voorzien. Ze konden zich uitleven op het springkasteel. De Sint en zijn pieten waren natuurlijk ook van de partij en hadden voor elk kind een cadeautje.

De volledige opbrengst gaat naar ‘Een Hart voor Limburg’, dit is een koepelorganisatie die projecten steunt voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Het gaat onder ander over kinderen met verstandelijke en fysieke beperkingen, gedragsstoornissen en leerstoornissen.

Het was een groot succes en een zeer geslaagde dag, dankzij de inzet van het ontbijtteam van 35 helpers. Volgend jaar wordt het zeker overgedaan, want dan mogen ze hun vijfjarig jubileum vieren.