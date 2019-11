Leerlingen Atheneum zamelen 4.647 euro in voor Rode Neuzen

Sint-Truiden - Van een festival over een escape room tot een schaaktornooi... de leerlingen van Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof hebben alles uit de kast gehaald voor Rode Neuzen Dag. Met tientallen acties slaagden ze er in om maar liefst 4.647 euro in te zamelen.

Het Atheneum Sint-Truiden campus Speelhof vindt het enorm belangrijk dat elke leerling zich goed voelt op school. Daarom zette de hele school mee haar schouders onder Rode Neuzen Dag.

“Het startschot werd begin dit schooljaar gegeven tijdens Atheneum Beats, het eigen festival van de school”, zegt leerlingbegeleider Tina Brugmans. “De verkoop van o.a. antipestbandjes bracht zo’n slordige 500 euro op. In de daaropvolgende weken ging elke klas uit ASO, TSO en BSO, samen met de klastitularis, brainstormen om geld in te zamelen.” Dat leidde tot heel wat leuke acties. “Terwijl de ene klas een ‘Rode Neuzen’-tombola bedacht, organiseerde de andere een escape room. Leerlingen verzorgden een schoonheidsverwenning of gingen op wandeltocht, deden een schaaktornooi of verkochten appels.” Dit resulteerde alles samen in een mooi eindbedrag van maar liefst 4.647,47 euro.

Met de opbrengt van Rode Neuzen wil Atheneum Sint-Truiden nog meer inzetten op het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van jongeren op school.

“Op school heerst er een constante drukte en er is geen plék waar men even alleen kan zijn”, legt directeur Ninie Coemans uit. “We merken dat er vaker jongeren zijn die zich op bepaalde momenten verloren, opgejaagd, onrustig, verdrietig,… voelen. Daarom willen we een soort caravan-pipowagen aankopen die dienst doet als relaxruimte / time-out ruimte / stille ruimte, met een zithoek met kussens, schrijfhoek, planten en aangepaste verlichting en muziek. Bedoeling is dat leerlingen er hun batterijen kunnen opladen of andersom tot rust komen als men over zijn toeren geraakt. In een later stadium willen we ook partners aantrekken om op een aantal vaste tijdstippen een ‘spreekuur’ te houden, zodat het een plek is waar men terecht kan met vragen en zorgen.”

Op vrijdag 29 november is er de grote slotshow van Rode Neuzen Dag op VTM.