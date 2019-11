“Miljardenbuit” bij spectaculaire kunstroof uit Duits museum

Dieven hebben in de nacht van zondag op maandag op spectaculaire wijze voor een fortuin aan antieke juwelen buitgemaakt uit de schatkist van de Duitse keurvorst August II. Volgens Duitse media gaat het mogelijk om een buit ter waarde van een miljard euro, “de grootste kunstroof in de Duitse naoorlogse geschiedenis”. De klopjacht op de daders is volop bezig.