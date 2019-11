KRC Genk speelt woensdagavond (21 uur) zijn laatste thuiswedstrijd van deze Champions League-campagne. Tegenstander is de Oostenrijkse landskampioen Salzburg. Blauw-wit kreeg in september nog een oplawaai van jewelste in Salzburg (6-2) en zint op revanche. Volg de voorbeschouwing op de wedstrijd hier op de voet.