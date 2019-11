“Was dit een vergismoord, moesten ze Silvio Aquino hebben?”

Maasmechelen -

Silvio Aquino, die 3 jaar later zelf geliquideerd is, was verdachte nummer één voor de moord van zijn vriend Hilmi Gedik op 29 november 2012. “Maar tijdens zijn verhoor was hij heel aangedaan, hij weende meermaals. Dat was een Silvio die de politie niet kende”, beschreven de speurders maandag.