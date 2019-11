Rihanna stelt voor het eerst ambassadeur aan voor haar lingerielijn

Ze mocht al optreden tijdens de jongste modeshow van Savage x Fenty en nu heeft creatief directeur Rihanna Normani ook benoemd tot de eerste wereldwijde ambassadeur voor haar lingerielijn.

Rihanna heeft aangekondigd dat ze eigenhandig een uithangbord voor Savage x Fenty heeft gekozen en dat die eer Normani te beurt valt. De 23-jarige, die ooit lid was van de Amerikaanse groep Fifth Harmony, zal het gezicht zijn dat wordt uitgespeeld in de reclamecampagnes rond de kerstperiode en in 2020.

“Normani is de perfecte keuze als ambassadeur voor mijn merk”, zegt Rihanna. “Ze ademt zelfvertrouwen en kracht. Alles wat ze doet, doet ze met passie en het geloof dat ze het er goed zal vanaf brengen. Dat is waarom ze mensen aantrekt.”

Zelf zegt Normani, die voluit Normani Kordei Hamilton heet, er het volgende over: “Savage x Fenty viert de vrouw in al haar maten, kleuren en vormen. Ik ben zo dankbaar voor deze kans en het feit dat ik deel mag uitmaken van deze familie.”